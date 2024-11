Ott Tänak Jaapani muutlikest tingimustest: peame leidma hea tasakaalu

Päeva 20,9-sekundilise eduga alustanud Tänak kaotas tänasel avakatsel waleslasele 3 sekundit. Teisel katsel kärpis britt vahet 1,6 sekundi võrra. Hommikuse poole viimasele katsele aga kumbki mees enam peale ei saanud, sest see peatati turvakaalutlustel.

„Esimene katse oli väga sodine. See oli ka uus katse ja pidamise hindamise osas väga nõudlik,“ rääkis Tänak lõunapausi ajal meediale. „Tegime seal normaalse katse, aga Elfyn tegi hea katse, võttes meilt omajagu aega ära. Teisel katsel olid tingimused head ja pidamine korralik, aga sõitsime üsna turvaliselt. Üldpildis oli sujuv hommik.“

Eestlane märkis lõuna ajal, et nii nende kui eessõitjate jaoks on Jaapanis olude hindamine ülimalt keeruline, sest tingimused on pidevas muutuses. „Me otsime tulemust ja abilised ei taha eksida. Peame leidma hea tasakaalu. Eile sadas kõvasti, aga nüüd kuivab tee kiiresti. Siin võib paari tunniga palju muutuda.“