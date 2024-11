Takamoto Katsuta tunneb suurt vastutust: olen väga närvis, kuna ei soovi eksida

Toyota ralli algas kohutavalt, kui rehvi lõhkunud Takamoto Katsuta kaotas võitjale üle ühe ja rehvi vahetanud Sébastien Ogier üle kahe minuti. Avapäeva lõppedes on teravaimas tipus vaid Elfyn Evans , kes kaotab Ott Tänakule 20,9 sekundiga. Katsuta on neljas (+1.45,0) ja Ogier (+2.15,6) viies.

Katsuta tunnistas avapäeva järel, et tema lootused olid koduse ralli eel kordades suuremad, kuna möödunud aasta võitis jaapanlane ralli 17-st kiiruskatsest koguni 10. Katsuta sõnul on tema kesise kiiruse põhjuseks hirm, kuna ta kardab eksida ja seeläbi kustutada Toyotal lootuse võita meeskondlik MM-tiitel. Enne Jaapani etappi jäi Toyota Hyundaist maha 15 punktiga.

„Eelmisel aastal, kui ma suruda sain, nautisin ma siin sõitmist väga. Aga nüüd on tunne täiesti teine. Pean ralli lõpetama. Olen väga närvis, sest ma ei soovi eksida,“ rääkis Katsuta DirtFishile.

Laupäeval on Katsutal võimalik jahtida kolmanda koha punkte, kuna pärast reedet kaotab ta Prantsusmaa sõitjale Adrien Fourmaux´le vaid 0,1 sekundiga. Jaapani piloot usub, et on selleks võimeline.