Kas Ole Einar Bjørndalen naaseb suurde sporti? „Ütlesin eelmisel aastal ära viiele või kuuele pakkumisele“

Bjørndalen töötas 2019. kuni 2022. aastani Hiina laskesuusakoondise juures, misjärel alustas norrakas tegutsemist riigitelevisioonis laskesuusaeksperdina. Selles rollis on Bjørndalen ka peagi algaval hooajal.

„Treeneriametisse naasmine oleks põnev. Hiina koondise juures veedetud aeg oli fantastiline, kuna sain seda perega kombineerida. Euroopas on treeneri roll üsna nõudlik. Seda on väga raske perega ühendada,“ rääkis Bjørndalen kodumaa meediale.

Bjørndalenil on abikaasa Darja Domratševaga, kes esindas laskesuusaareenil Valgevene koondist, kaks last. Kuna norrakas soovib pühenduda perele, siis treeneriametisse naasmisele Bjørndalen vähemalt praegu ei mõtle, kuigi erinevaid pakkumisi on ta saanud mitmeid.