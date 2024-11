Leedulannaga suhtes olev NBA staarmängija soovib esindada Leedu koondist

Russelli elukaaslane on leedulanna Laura Ivaniukas, kellega tal on kaks last. Sellest tulenevalt on õhus spekulatsioonid, et USA NBA staarmängija soovib taotleda oma elukaaslase sünniriigi kodakondsust ja esindada Leedut ka rahvusvahelisel areenil.

Russelli kodakondsuse saamine on sel sügisel olnud suur jutupunkt ka Leedu korvpalliliidus, kes on teemat arutanud koos riigi presidendi Gitana Nausėdaga. Basketnewsi andmetel oli Leedu korvpalliliit USA staarmängija soovist esindada Leedu koondist liigutatud, kuid on üks aga. Nimelt kuulub juba praegu koondisesse Leedu ja Kanada passi omav Ignas Brazdeikis ning FIBA korraldavatel turniiridel võib meeskonna koosseisus olla vaid üks kodustatud mängija.

„Käivad jutud, et D’Angelo koondisesse kutsumise vastu on teatav huvi. Kõlab uskumatult, aga väikseid samme astutakse,“ rääkis Leedu korvpalliajakirjanik Lukas Malinauskas Basketnewsi taskuhäälingu saates.

Malinauskase jutuga liitus korvpalliekspert Tomas Purlys. „Teada on, et mõned rahvuskoondise korvpallurid kohtusid temaga ja arutlesid selle küsimusel üle. Samuti on kindel, et Russell pole ise Leedu koondise esindamise ja kodakondsuse saamise vastu.“

Kuulujuttude järgi sihiks Russell Leedu koondisega Los Angelese 2028. aasta suveolümpiamänge, kus ta sooviks hiljemalt riigi värvides mängida. Olukorda kommenteeris hiljuti ka Leedu korvpalliliidu president Mindaugas Balciunas.

„Russelli puudutav küsimus pole minu jaoks uudis. Oleme sellest tema esindajatega rääkinud, kuid meil on hetkel koondises Ignas Brazeikis. Seega on naturaliseeritud mängija koht täidetud,“ sõnas ta.

28-aastane Russell tegi NBA debüüdi 2015. aastal. Lisaks Lakersile on USA staarmängija esindanud ookeanitaguses korvpalliliigas Brooklyn Netsi, Golden State Warriorsi ja Minnesota Timberwolvesi.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada