Manchester Unitedi uus peatreener: vajame tiitli võitmiseks palju aega, kuid mulle meeldib unistada

Amorim avaldas pressikonverentsil arvamust, et on Manchester Unitedi peatreeneriks õige valik, kuid ta vajab oma ideede ellu viimiseks aega. Enne 12. vooru hoiab tema juhendatav klubi Inglismaa kõrgliigas 15 punktiga 13. kohta.

„Mulle meeldib unistada, usun endasse ja sellesse klubisse. Meil on klubiga sarnased ideed ja sama mõtteviis. See võib kasuks tulla,“ sõnas Amorim. „Ma tõesti usun neisse mängijatesse. Jah, ma saan aru, et paljud teist ei usu, aga mina usun. Soovin proovida uusi asju. Võite arvata, et olen naiivne, aga usun siiralt, et olen õigel ajal õiges kohas.“