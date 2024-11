Jürgen Henn Tarmo Kingi kriitikast: teiste treenerite või klubide tegemiste kommenteerimine pole just kõige professionaalsem

Endine Eesti jalgpallikoondislane Tarmo Kink rääkis esmaspäeval avaldunud Betsafe`i jalgpallistuudios, et Eesti ja Aserbaidžaani 0:0 viigimäng ei pakkunud talle mingit positiivset emotsiooni ja ta pidi teisel poolajal „oksendama“.

Koondiseakna järel vestles Henniga pikemalt ka Õhtuleht, kes palus peatreeneril pressikonverentsil öeldut lahti mõtestada. Eesti koondise juhendaja selgitas, et ei pea Kingi väljaütlemist õigeks.

„Mina leian, et ise ühe meeskonna juures töötades ei ole just kõige professionaalsem kommenteerida teiste treenerite või klubide tegemisi. Nendega, kes ise parasjagu kuskil ametis ei ole, on olukord loomulikult hoopis teistsugune,“ rääkis Henn Õhtulehele.