Jaapani vormelipiloot peeti USA piiril kinni. „Võibolla oli asi selles, et mul oli pidžaama seljas“

Jaapani vormeliäss sõitis nädala alguses Las Vegasesse, kus toimub reedest pühapäevani järjekordne F1-etapp. Tsunoda oli enda hinnagul lähedal aga sellele, et ta oleks Las Vegase lennujaama piiripunktist tagasi kodumaale saadetud.

„Järsku võttis mu üks ametnik kõrvale ja viis mind eraldi ruumi. Küsisin, kas võin kaasa võtta enda füsioterapeudi, kellega ma koos reisisin. Lootsin, et tema suudab neile olukorda paremini selgitada, kuid mulle ei antud selleks luba. Ma ei tohtinud isegi mitte kellelegi helistada,“ selgitas Tsunoda Autospordile antud intervjuus.

„Võibolla oli asi selles, et mul oli pidžaama seljas. Ma ei tea... Olin suures pinges ja ma ei osanud midagi neile öelda. Arvasin, et kui ma midagi ütlen, olen veel hullemas hädas. See kõik tundus minu jaoks väga imelik,“ sõnas ta.