Soome jalgpallikoondise peatreener sai sule sappa

„Kui me juunis Kanerva lepingut uuendasime, mõistsid ja tunnistasid mõlemad osapooled vajadust koondise mängu muutmiseks. See on see, millesse me tõeliselt uskusime, ja see on see, mille poole me püüdlesime. Rahvuste liiga kohtumistes pidi mäng paranema, et oleksime MM-valikmängudeks valmis. Mõningaid paranemispilte oli näha, kuid arengut ei ole olnud piisavalt. Selle tõsiasjaga peame nüüd silmitsi seisma kõik,“ seisab Soome jalgpalliliidu pressiteates.