DELFI JAAPANIS | Hyundai vabandas Neuville’i ees. Belglane probleemist: see oli kõige hullem asi, mis juhtuda sai

Autoralli MM-sarja üldliidri Thierry Neuville’i jaoks kulges Jaapani ralli soovitud kujul kuni neljanda kiiruskatseni, kus tema Hyundai Rally1 masinal ootamatult jõud ära kadus.

Neuville hoidis kolme kiiruskatse järel teist kohta, kaotades tiimikaaslasele Ott Tänakule 1,9 sekundiga. Seljataga oli Toyota sõitja Elfyn Evans 0,6 sekundi kaugusel. Shinshiro katse teises pooles kadus Neuville’i masinal aga ootamatult jõud.

Kuna päeval hoolduspausi polnud, pidi võistkond piiratud vahenditega proovima autot üles putitada. See ei õnnestunud ja ülejäänud päeva jooksul pidi belglane lihtsalt katsed läbi sõitma.

Reede õhtuks on ta üldarvestuses 15. kohal, kaotust tiimikaaslasest liider Ott Tänakule on 7.41,3.

Neuville avaldas reede õhtul, et ei tea endiselt, mis Hyundai’d kimbutab. „Loodetavasti saame täna teada ja probleemi lahendatud. See on kõige olulisem,“ rääkis belglane meediatsoonis.

Toyota staadioni hoolduspargis toimunud õhtust meediatundi väisas Hyundai tiimi poolelt võistkonna ralliprogrammi juht Christian Loriaux, kes sõnas ajakirjanikele muu hulgas, et Hyundai vabandas Neuville’i ees juhtunu tõttu.

„Nad vabandasid, aga see ei muuda olukorda. Kõige tähtsam on aru saada, milles probleem on,“ jätkas Neuville, kes ei tormanud siiski võistkonda süüdistama. „Samas pole ma kindel, et tiim vastutab selle eest. See on motosport ja asju juhtub. Nüüd tuleb pingutada, et auto korda saada.“

Kogu hooaja MM-sarja juhtinud Neuville’i on tänavu suutnud seni suuremaid tehnilisi probleeme vältida. Ta tõdes, et täna juhtunu tuli kõige halvemal ajal.

„See on kõige hullem asi, mis meiega juhtuda sai. Oleksin eelistanud rehvipurunemist selle asemel, et 7 minutit tehnika tõttu kaotada,“ jätkas ta. „See kõik aga näitab, kui olulised need 25 punkti on. Loodetavasti tasub meie töö ära.“