DELFI VIDEO | Ott Tänak: vahel üllatud ise ka, kui kiiresti asjad muutuvad

Kuna Neuville on hädas ja Hyundai kolmas sõitja Andreas Mikkelsen juba katkestas, on Tänaku sõnul meeskondlikult midagi positiivset raske leida.

„Pärast esimest katset tundus kõik väga kontrolli all ja positiivne, kui kahel Toyotal rehv läks. Peale seda tundus juba rahulikum. Vahel üllatud ise ka, kui kiiresti asjad võivad ringi ennast mängida. Järgmine hetk on kaks Hyundaid väljas ja oled ise nurka surutud. See oli koht, kus me pidime suruma, et vähegi tiimi aidata,“ rääkis Tänak.