LHV-st sai Eesti laskesuusatamise peasponsor

LHV on olnud Eesti laskesuusatamise toetaja alates 2021. aastast. Uue sõlmitud koostööleppe kohaselt saab aga LHV-st järgnevaks kolmeks hooajaks Eesti laskesuusatamise peasponsor. Tegemist on Eesti laskesuusatamise aegade mahukaima toetusega, millega antakse hoogu nii Eesti tippudele kui ka järelkasvule.

„Kodumaise pangana oleme suured Eesti spordi ja kultuuri fännid. Senine koostöö Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooniga on olnud väga positiivne ja meil on suur rõõm see uuele tasemele viia. Laskesuusatamine on võitnud sadade tuhandete eestlaste südamed, meie suurepärased sportlased teevad Eestit maailmas suuremaks ja pakuvad meeldejäävaid elamusi. Tahame aidata Eesti laskesuusatamisel veelgi kõrgemale ja kaugemale jõuda, et noortel oleksid eeskujud, aga ka parimad võimalikud tingimused ala jätkuvaks kasvuks,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel pressiteate vahendusel.