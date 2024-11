Võrkpalliliidu peasekretär: turniiridest loobumine teeb meie olukorda palju paremaks

Kusjuures Eesti võrkpalliliit langetas ebameeldiva otsuse juba enne EM-valikmängude toimumisaja selgumist.

„Hinnad on nii palju tõusnud, et paratamatult tuli halbu valikuid teha. Tegelikult oli meil ju juba sel aastal keeruline Kuldliigas osaleda. Nüüd järgmisel aastal olid EM-valikmängud planeeritud algselt kevadeks. Juhatuses oli seega teemaks, et kuna olulised mängud on kohe aasta esimesel poolel, siis jätame Euroopa liigades osalemise vahele. Nüüd tegi Euroopa alaliit aga muudatuse ja valikmängud toimuvad alles augustikuus. Meie otsus sai tehtud selle mõttega, et kui valikmängud oleksid toimunud kevadel, siis poleks Euroopa liiga mängudel nii suurt kaalu olnud,“ selgitas Lilleberg Delfile.

Võrkpallisõprade rahustamiseks ütles alaliidu peasekretär, et tegemist on siiski ühekordse „ettevõtmisega“ ja järgmistel aastatel ei tohiks teema enam päevakorda tulla.

„Eks see on meeste ja naiste jaoks halb, kuid samas on võimalik nüüd tulevikus sellest august välja tulla ja rohkem ei tohiks selliseid probleeme tekkida, et jääksime turniiridest eemale. Loomulikult sõltub kõik lõpuks riigi ja sponsorite toest, aga praegu langetatud otsus teeb meie olukorda palju paremaks,“ sedastas Lilleberg.

Kui palju nägi aga võrkpalliliit vaeva, et Kuld- ja Hõbeliiga mängudeks eelarvesse lisaraha leida? „Oleme mõistagi üritanud, aga täiendavate vahendite leidmine on keeruline ja nende abil tuleks esmalt praegune keeruline seis ära katta. Igasugused kulutused tekitaksid omakorda eelarvesse veel suurema augu,“ tõdes peasekretär, et alaliidu rahaline seis on hetkel tõesti täbar.

