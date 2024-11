DELFI POOLAS | Võidukorvi autor Kaspar Treier: nüüd tahame, et see asi lõppeks Eestis ära

Treier oli suure osa kohtumisest varjus, aga üheksa sekundit enne lõppu oli just tema see, kes nurgast palli teele saatis, Eestile kolm punkti juurde tõi ja omad 80:76 ette viis. Lõpuks jäi seis 82:78.

2025. aasta EM-valiksarja H-alagrupis kolme vooru järel täiseduga jätkav Eesti koondis lõi endale võimaluse kindlustada EM-pilet juba pühapäeval. Selleks tuleb Tallinnas Unibet Arenal uuesti Poolat võita ja loota, et Leedu alistaks kodusaalis Põhja-Makedoonia. Esimene osa on enda teha ja teises paaris on selge favoriit Leedu. Neljapäeval alistasid nad Skopjes Põhja-Makedoonia 82:67.