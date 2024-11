Tegu on üsna haruldase sammuga, meeskonna arenguks väga vajalikus liigas hakati regulaarselt mängima 2015. aastal, see oli toona peatreeneriks saanud Gheorghe Crețu kindel nõudmine. Siiani pole ühtegi hooaega vahele jäetud, nüüd on aga valus otsus tõsiasi.