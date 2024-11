Mistra ja Serviti jätkavad eurosarjas rikkamate ja agressiivsemate meeskondade vastu

“Meile teadaolevalt on vastased hetkel oma koduliigas suurtes raskustes ning asuvad relegatsiooni tsoonis,“ alustas vastaste kirjeldamist Mistra väravavaht Madis Valk. „Kindlasti on vastaste mängustiil kiirem ja agressiivsem, kui me siin Baltikumis harjunud oleme. Oodata on kodupubliku jaoks väga atraktiivset võitlust ning meie läheme endast parimat andma. Eks siis väljakul selgub, kumb meeskond sitkem on.“