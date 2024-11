DELFI JAAPANIS | Järjekordne muutus rallimaailmas päästab M-Spordi. Hyundai pealik: polnud muud valikut, kui olla pragmaatiline

Hübriidajamid võeti autorallis kasutusele alates 2022. aastast. Kui toona leiti, et see on sarja tulevikku silmas pidades õige samm, et ülejäänud maailmaga kaasas püsida, siis nüüdseks on olukord muutunud. 2025. aastast enam hübriidi Rally1 masinatel pole. Põhjus on võrdlemisi proosaline: see on lihtsalt liiga kallis.