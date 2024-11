WRC sarjas võib juba järgmisel aastal näha kvalifikatsiooni

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri sõnul oleks tegemist väärt muudatusega. „Varasemalt on pidevalt olnud probleem, et esimesena startiv sõitja kurdab kehvade teeolude pärast. See ei jätta meistrivõistlustest head muljet ja katselõpu intervjuud pole samuti meeldivad," sedastas ta.

„Alguses oli meil laual ka variant, et kvalifikatsioonis osalevad kõik sõitjad, aga mina polnud sellega päri, sest paremad sõitjad võtavad alati oma ja vaid üksikud oleksid võimelised kvalifikatsiooni võitma. Me mõtlesime, et äkki tuleks kõne alla ainult kolme parema sõitja mõõduvõtt. MM-sarja neljas sõitja oleks ka varasema süsteemi alusel neljandana startinud, nii et see ei mõjutaks neid. Usun, et see on hea kompromiss,“ lisas ta.