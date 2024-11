Paari sentimeetri küsimus. Eesti kurlingunaiskond langeb B-divisjoni

Kapten Liisa Turmann kommenteeris, et Šveitsi vastu võideldi viimase kivini. „Kahju, et me ei suutnud realiseerida oma viimast viset,“ ütles kurlinguliigu pressiteate vahendusel Turmann viske kohta, kus Eestil jäi võidust puudu kaks sentimeetrit. „Mäng Šveitsi vastu näitab, et oleme head mängijad, kuid paraku ei suutnud me oma head mängu kõikide vastaste vastu välja tuua.“