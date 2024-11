KOMMENTAAR | Eesti jalgpallikoondise värav püsis puhtana harukordselt kaua ehk tundkem raskel ajal rõõmu ka väikestest asjadest

Henn lõpetas koondise eesotsas esimese Rahvuste liiga tsükli, mis tõi endaga kaasa nii positiivseid kui negatiivseid hetki. Kuuest mängust teeniti neli punkti (3:1 võit ja 0:0 viiki Aserbaidžaaniga) ja tuli vastu võtta neli kaotust. Kui Slovakkiale kaotati mõlemad kohtumised 0:1, siis Rootsiga jäi kahel korral skooriks 0:3. Vaatamata sellele, et Eesti koondise tulemused on silmnähtavalt Henni käe all paranenud, leidub neid, kelle meelest käib rahvusmeeskond endiselt vana rada pidi. Reaalsuses on meie seis aga tunduvalt parem, kui aasta tagasi.