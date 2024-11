BLOGI | EM-valiksarjas võitmatuna jätkav Eesti koondis murdis võõrsil maha ka Poola!

Eesti on nüüd valikturniiri H-alagrupis võitnud kõik kolm kohtumist. Leedul on kaks, Põhja-Makedoonial üks ja Poolal null võitu. Poolal on 2025. aasta EM-finaalturniiri pilet taskus, sest nad korraldavad ühte alagruppi. Eesti peab 24 sekka pääsemiseks edestama seega kas Põhja-Makedooniat või Leedut. Kui Eesti suudab pühapäeval Tallinnas Unibet Arenal Poolat võita ja Leedu on üle Põhja-Makedooniast, siis kindlustab Eesti kaks vooru enne lõppu finaalturniiri pääsme. Täna võitis Leedu võõrsil Põhja-Makedooniat 82:67.