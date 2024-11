Euroopa tugevaim mees sattus suhteskandaali. Elukaaslane: ta pettis mind mitme mehe ja naisega

Jõumehe naine Kushi Stoltman kirjutas sotsiaalmeedias postituse, kus süüdistas oma elukaaslast korduvas petmises. Naise vältel hüppas ta elukaaslane voodisse nii teiste naiste kui ka meestega.

Paar sai selle aasta alguses esimese lapse, sealjuures Kushi läbis enne rasestusmist viljatusravi. „Arvasin, et mu maailm on täiuslik. Enne meie ilusa poja sündi elasin läbi väga palju südamevalu, kuid lõpuks jäin rasedaks. Lootsin, et pika proovimise järel täituvad abikaasaga meie unistused,“ kirjutas naine. „Kuid ta pettis mind raseduse ajal ning selle järel mitme mehe ja naisega. Ka viljatusravi ajal oli mu abikaasal afäär, millest ma ei teadnud.“

Naise sõnul ei huvitunud mees oma pojast ka siis, kui too sattus haiglasse, vaid selle asemel oli ta armukese juures. „Olen murtud ning šokeeritud, et keegi võib olla nii julm ja kuri. Ta ei ole see mees, kellena ta end esitleb. Aitäh Luke Stoltman ja Melissa Peacock, et mind piinasite,“ viitas Kushi postituses ühele armukesele.

Stoltman vastas oma naise väidetele Instagramis. Šotlane tunnistas, et on oma lähedastele teinud haiget ja ta ei eitanud petmist.

„Kahetsen tehtud vigu ja nende mõju, eriti oma perele, Kushile ja mu pojale, kes on kogu mu maailm. Kõik öeldu pole tõsi ja tahan rõhutada, et olin koos pojaga haiglas,“ kirjutas Euroopa tugevaim mees, kes enda sõnul soovib taas oma lähedaste usalduse välja teenida. „Ma palun oma perele privaatsust, kuni me asjad selgeks räägime.“

Luke Stoltman võitis Euroopa tugevama mehe võistluse nii 2021. kui ka 2024. aastal, tänavu järgnesid talle lätlane Aivars Šmaukstelis ja ukrainlane Oleksii Novikov.

