DELFI JAAPANIS | MM-tiitli lävel olev Neuville: nüüd tuleb pea puhtana hoida

Neuville edestab tiimikaaslast Ott Tänakut 25 silmaga. Kui belglane võtab vähemalt kuus punkti, on tiitel tema. Toyota mehed Elfyn Evans ja Sebastien Ogier belglasele enam ohtu ei kujuta.

„Tunnen end praegu hästi. Hea, et ralli lõpuks pihta algab ja saab taas omas võistlusmullis olla,“ jagas Hyundai sõitja meediatsoonis Delfile muljeid. „Nüüd on lihtsam keskenduda kui enne, sest kahe ralli vaheline aeg oli väga pikk. Ma ei jõudnud ära oodata, et siia jõuda.“