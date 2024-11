ARVUSTUS | Demotiveerivalt inspireeriv „Lõppmäng“

See 2019. aasta õhtu Dohas… Mees kukub ja püsti ei tõuse. Lahkumine areenilt ning suur teadmatus. Ja see medalipidu, kui lisaks hõbedale ripub odaviskaja kaelas ka tema viskekäsi. Mida sa küsid? Kas on üldse paslik õnne soovida, kui inimese töövahend ja elatusallikas on katki? Samas tegi ta elu parima tiitlivõistluse. Kuigi stardis oli ta kullasoosik, siis medaliks tuli hõbe… Ja siis jälle see vaatepilt, et ta on ju täiesti katki. See tunne, kui pärast guugeldades otsid lugusid sarnaseid vigastusi kogenud odaviskajatest ja loodad, et leiad mõne näite suurest ja edukast tagasitulekust. Ei leia.