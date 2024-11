DELFI VIDEO JAAPANIST | Ott Tänak: sõitjate tiitliheitluses on võimalus väga-väga väike, aga meeskonna eest tuleb kõik mängu panna

Jaapani ralli ajaks on kõik tiitliheitlused veel lahti. Sõitjate seas on lahingus veel tiimikaaslased Thierry Neuville ja Ott Tänak, aga edu on belglase kasuks 25 punkti. Tasavägine on seis aga autotootjate seas, kus Hyundai edu Toyota ees on 15 silma.

„Sõitjate tiitel on ilmselgelt väga teoreetiline. Reaalsuses on võimalus seal väga-väga väike,“ hindas Tänak Delfile antud intervjuus oma võimalusi. „Meeskondlik võidusõit on vastupidiselt jälle väga lahtine. Seal on kõik mängus ja see nõuab meie poolt maksimumi, et oma kohta kaitsta.“

Nii tuleb eestlasel Jaapanis suruda ja võtta, mida võtta annab. „Meil muud valikut polegi. Toyota läheb suruma ja maksimumi võtma. Kindlasti peame oma kohta kaitsma,“ lisas 2019. aasta maailmameister.

Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva toimunud testikatsel oli kiireim just Tänak, kes edestas 0,4 sekundiga Adrien Fourmaux’d (M-Sport) ja 0,8 sekundiga Sebastien Ogier’d (Toyota).

„Testikatsel pigem kontrollisime, et kõik toimiks. See eriti sarnane rallile pole, aga hetkel on kõik kontrolli all,“ sõnas Tänak.

Viimase ilmateate kohaselt lubab ralli ajaks Toyotasse ja selle ümbrusesse pigem kuiva ilma. Neljapäeva lõuna ajalgi paistis päike ja õhutemperatuur oli 18 kraadi. See ei tähenda aga, et sõitjaid ei võiks katsetel üllatused oodata.

„Eile sadas päris palju, täna veel testikatsel ja metsade vahel oli ikkagi märg,“ tõdes Hyundai sõitja. „Eks näis, kui palju jõuab ära kuivada, aga ralli jooksul peaksid olud kuivemaks minema.“

Vaata videost, mida Tänak rääkis veel Jaapani ralli kohta ja kuidas kommenteeris ta otsust, et uuel aastal enam hübriidi WRC sarjas kasutusel pole.

