Kalev/Cramo alustab eurosarja suure kodumänguga kreeklaste PAOKi vastu

PAOK on suure ajalooga korvpalliklubi, kes on võitnud kahel korral Kreeka liiga, kolmel korral Kreeka karikavõistlused, võitnud korra nii FIBA Saporta karika kui ka FIBA Koraci karika ning jõudnud korra ka Euroliiga Final Four turniirile.

„Selliseid võistkondi nagu PAOK just väga tihti Eestis ei näe, mistõttu ei olnud kahtlustki, et see mäng peab toimuma suures saalis, et kõik Eesti korvpalli- ja spordisõbrad saaksid võimaluse sellest osa olla,“ sõnas Kalev/Cramo turundus-ja ürituskorralduse juht Allan Siimann.