17-aastane judotalent Mäsak: olin laagris kolmekordsel olümpiavõitjal Rineril kui pind tagumikus, et lähme maadleme. Tookord jäin talle veel alla

Vaid taevaisa (kui temagi) teab, kaugele raskekaalujudoka Marek-Adrian Mäsak jõuab, ent särav algus on tehtud. Tänavu on ta võitnud kadettide EM-kulla ja MM-hõbeda („Finaalikaotus oli üks elu suurimaid pettumusi, siiamaani ei neela alla,“ tunnistas Mäsak) ja äsja ka U23 vanuseklassi EM-pronksi. Ent nüüd tähelepanu, Mäsak on kõigest 17-aastane ehk siis ta maadles viis aastat vanemate vastu. „Tulin matile ja tegin, mida oskasin,“ kehitas Mäsak õlgu ega pidanud pronksi teab mis saavutuseks. Kulda ju ei tulnud.