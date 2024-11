DELFI POOLAS | Heiko Rannula: ärme teeme Kotsari puudumisest liiga suurt numbrit. Mina usun Tassi

Eesti jahib 2025. aasta EM-valiksarja kolmandas voorus kolmandat võitu. Poola seis on vastupidine, kaotatud on mõlemad matšid. Samas on neil ühe alagrupi korraldajana juba EM-finaalturniiri pilet tagatud. Viimase aja ebaõnnestumiste taustal peaks Poola aga näljane olema, nii et valmistuda tasub vihaseks võitluseks. 4000 pealtvaatajat mahutavasse Wloclaweki halli peaks tulema täismaja.