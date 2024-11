PUUST JA PUNASEKS | Miks Norras ei tohi alla 12-aastased lapsed võistelda? Kas Eesti peaks „Norra mudeli“ üle võtma?

Novembri alguses tõdes „Kääriku Kärajate“ konverentsil Taani spordispetsialist Michael Andersen, et alla 12-aastased noored ei peaks oma vanuseklassis parimaid välja selgitama. „Kõige paremat praktikat rakendatakse minu hinnangul Norras, kus alla 12-aastastele on keelatud võistlusi korraldada. Ja ma olen ka seda meelt, et nii noores eas ei tohiks kindlasti riiklikke meistrivõistlusi korraldada,“ rääkis Andresen.