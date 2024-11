Vormeliässa Perezi isa põhjustas skandaali, kui solvas homoseksuaalset Ralf Schumacherit

Schumacher, kes on Saksamaa Sky kanali vormeliekspert, on üks paljudest, kes on avaldanud arvamust, et Red Bulli meeskond peaks kehva hooaja teinud Perezi välja vahetama.

Perezil on tänavu olnud tõesti raske hooaeg ja ta on MM-sarjas alles kaheksandal kohal. Vahe MM-sarja liidri, meeskonnakaaslase Max Verstappeniga on lausa 242 punkti.

Kuigi Perez sõlmis suvel Red Bulliga kaheaastase lepingupikenduse, levivad endiselt kuuldused, et mehhiklase koht meeskonnas pole kindel.

Antonio Pérez Garibay võttis Ralf Schumacherit kritiseerides sihtmärgiks sakslase homoseksuaalsuse.

„Üks endine F1 piloot on nüüd ajakirjanik. Ta väitis esmalt, et Checo on juba Red Bullist lahkunud ja siis tuli ta ise kapist välja,“ kommenteeris Perez Garibay ESPNile. „Ma ei tea, kas ta oli Checosse armunud. Kummalisi asju on palju. Ei tea, kas ta on ajakirjanik või naine või mees.“

„Kuid tema arvamus ei loe mitte Checo Perezi pärast, vaid sellepärast, mida tema [endine] naine tema kohta ütles,“ lisas Mehhiko vormelisõitja isa.

Schumacher oli abielus Cora Brinkmannile, nad lahutasid 2015. aastal.

49-aastane Schumacher võttis Pérez Garibay kriitikat rahulikult. „Ma ise oleksin isana samuti 100 protsenti oma poja eest seisnud ja püüdnud aidata. Seda isad teevad,“ kirjutas Schumacher sotsiaalmeedias. „Mis puutub stiili, siis oleksin valinud teistsuguse stiili, aga me teame härra Perezit ja tema emotsioone. Ma ei ole tema peale selle pärast pahane. Siiski arvan, et head tulemused rajal oleks parem argument.“

Vormel-1 hooaeg jätkub 23. novembril sõidetava Las Vegase etapiga.

