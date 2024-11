HOMME DELFI TV-s | Mark Lajal kohtub kauaoodatud duellis Prantsusmaa tenniselegendi Gael Monfilsiga

Monfils on endine maailma kuues reket, kes asub hetkel ATP pingereas 55. positsioonil. Prantslane jõudis poolfinaali nii 2008. aasta Prantsusmaa kui ka 2016. aasta USA lahtistel meistrivõistlustel. Austraalia lahtistel on ta kahel korral jõudnud veerandfinaali, viimati juhtus see kaks hooaega tagasi. Ka olümpiamängudel on ta kahel korral pääsenud veerandfinaali (2008, 2016). Lisaks on prantslane mänginud kolm korda ATP 1000 turniiri finaalis, kaks korda Pariisis ja korra Monte Carlos.