VIDEO | Karmi paugu saanud NHL-i kohtunik ei suutnud omal jalal jäält lahkuda

„Ma ei pannud isegi kokkupõrget tähele, aga lugesin pärast mängu protokollist, et ta ei suutnud kõiki oma jäsemeid liigutada. Hiljem kuulsin, et ta ei tundnud oma käsi. Vähemalt nii mulle öelda, aga loodan, et temaga on kõik hästi,“ lausus Flyersi treener John Tortorella.