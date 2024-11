Ratastooli sattumine sütitas spordipisiku

„Üks ühele on keeruline võrrelda, kuid kindlasti olen täna palju paremas füüsilises vormis kui enne 2015. aastat, kui ratastooli jäin. Arvestades üldist mentaliteeti ja arvamust spordist, siis on muutus 180 kraadi,“ räägib Riidebach. Naine veedab järgmised mõned kuud kuus päeva nädalas Tondiraba jäähallis „kive“ loopides, sellele lisaks rassib paaril korral jõusaalis, et viskekäsi paari tunnise mängu jooksul ära ei väsiks ja täpsust ei kaotaks.

Perega on „leping“ olemas, et naine keskendub täielikult tippspordile, et püüda järgmise aasta märtsis maailmameistrivõistlustel seda ihaldatud pääset Itaaliasse. Ning šansid on Riidebachi sõnul curling’upaaril vägagi head, tuleb tulla vaid kolme hulk ja olümpiapilet on sellega ka üsna kindlalt taskus. Kõlab lihtsalt, kuid tööd on naine selle unistuse nimel nõus tegema. „Hetkel on meil väga tugev šanss kolmikusse ka tulla, olla parem neist, kes olümpia arvestuses on meist ees. Sellist võimalust tihti ei tule ja nüüd on see vaja kindlasti ära kasutada,“ mainib curling’u mängija.

Kõik algas lihtsast külmetusest

2007. aastal jäi Riidebach angiini, mis lõi täiesti ebaloogiliselt alt ära naise parema jala, sedasi, et ka 100 meetrit oli võimatu läbida. Uuringud näitasid, et naise kuklas surub tšüst seljaaju närvidele, signaalid ei pääse jalgadesse ja nii muutiski angiin naise piltlikult jalutuks. Riidebach küll paranes ja probleem taastus selleni, et naine sai oma liikumisvõime tagasi, kuid tundis talviti, külmaga, kuidas veab ühte jalga pisut järel. Arstide sõnul on tšüst aga nii halvas kohas, et risk operatsiooniga rohkem kahju kui kasu teha on väga suur.