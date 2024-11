DELFI VIDEO | Andres Sõber kiitis uut leegionäri: kui ta minuga nädal aega kangi teeb, mis siis veel hakkab tulema

Keila peatreener Andres Sõber kiitis kohtumise järel on meeste häälestatust ja eraldi ka nende uusimat täiendust Otasowie Iyekekpolori, kes tõi 23 minutiga 13 punkti (visked mängust 4/15, vabavisked 5/5) ja seitse lauapalli.

„See on väga mängumees. Ma juba unistan sellest, et kui ta minuga nädal aega kangi ka teeb, mis siis hakkab tulema. Ta on emotsionaalne ja positiivne tüüp. Meil oli teda väga vaja, oleme kõik lauavõitlused kaotanud,“ sõnas Sõber mängujärgses intervjuus.