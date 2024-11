Georg Linnamäe endine kaardilugeja sai rindel raskelt vigastada. „See on lugu, mida lootsin, et ei pea kunagi jagama“

„Minu vana kaardilugeja ja hea sõber Volodõmõr [Korsia] sai kodumaa eest võideldes hiljuti vigastada. Õnneks on ta elus ja tema seisund on stabiilne, kuid teda ootab pikk paranemisprotsess. Ma palun kõigil, kes seda postitust näevad, aidata teda selle lingi kaudu, mida ta jagas. Soovin oma sõbrale kiiret paranemist ja Ukraina rahvale jõudu välisagressoriga võitlemisel,“ kirjutas Linnamäe oma postituses.

Ühtlasi märkis Eesti rallisõitja, et see on lugu, mida ta lootis, et ei pea kunagi jagama.