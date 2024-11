Viimsi jalgpalli ja kergejõustiku sisehall sai nurgakivi

„Jalgpall on Viimsi valla populaarseim spordiala, mida harrastab pea 1000 inimest eri vanusegruppidest. Rajatav hall toob leevendust mitmete spordialade harrastajatele, sest jalgpalli arvelt vabaneb aegu teistes Viimsi spordisaalides. Otsene positiivne mõju on kergejõustiku, käsipalli ja võrkpalli harrastajatele. Täna treenivad noored jalgpallurid aastaringselt õues või ruumides, mis ei vasta nende vajadustele. Meil on hea meel, et oleme selle kogukonna jaoks olulise projekti ellu viimiseks leidnud head partnerid ja soovime ehitajale edu ning jaksu graafikus püsimiseks,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.