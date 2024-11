OTSEPILT | Tartu Bigbank mängib Serbia klubiga, Selver x TalTech tagas Rumeenias edasipääsu

Peatreener Andres Toobal teab, et väikesele eelisele vaatama tuleb edasipääsuks kõvasti vaeva näha.

Avamängu võitsid tartlased kodupubliku ees 3:0 ja on samuti edasipääsust kahe geimivõidu kaugusel.

Bigbanki sidemängija Aleksander Eerma ütles, et vaatamata 3:0 võidule on neilgi parandamisruumi.

„Kindlasti oli kohti, kus me nad ise mängu tagasi lasime ja seda võiks vältida. Meil oli seal ka mitmeid kaitsepalle, mida saanuks paremini mängida jne. Aga kui me omad asjad ära teeme ja taktikalistest asjadest kinni peame ning serviga suudame nad võrgust eemale suruda, on ohjad meie käes,“ ütles Eerma kordusmängule vaadates.