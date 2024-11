Marko Meerits liitus Paide Linnameeskonnaga

Senise karjääri jooksul 185 Premium liiga kohtumist pidanud väravavaht on koduses liigas FC Flora ja Nõmme Unitedi kõrval esindanud ka Rakvere Tarva, Narva Transi ja Nõmme Kalju värve. Meerits on kahel korral (2010 ja 2011) tulnud FC Floraga Eesti meistriks ning võitnud kolmel korral Evald Tipneri karika (2011 ja 2013 FC Floraga ning 2019 Narva Transiga).

„Mul on suur rõõm liituda Paide Linnameeskonnaga. Paide on tuntud oma ambitsioonika mängustiili poolest, mis on mulle väga meeltmööda. Ootan juba, et saaksin anda endast parima, et aidata klubil saavutada uusi kõrgusi ning luua uusi edulugusid. Usun, et koos suudame palju!“ lausus Meerits klubi sotsiaalmeedias.