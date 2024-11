Robin Kool teenis otsepääsme Major turniiri 16 parima sekka

FaZe on nüüd Majori kvalifikatsioonivõistlusel võitnud kolm mängu, mille kõrval on saadud ka üks kaotus, millega on meeskond kindlustanud koha Shanghai Majoril. Ees ootab veel viimane pingutus, kui kell 14.00 ootab ees mäng Cloud9 vastu, kus selgitatakse A-grupi neljanda koha võitja, kes pääseb otse suurvõistluse 16 parima sekka. Lahingu kaotaja alustab Majorit turniiri avafaasis kus mängitakse 16 meeskonna seas kaheksa turniiri lõppfaasi koha nimel.