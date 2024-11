Eestis elav Corbett on tulihingeline Eesti jalgpallikoondise poolehoidja ning kuulub ka fänne koondavasse ühingusse Jalgpallihaigla.

Kusjuures reisi planeerides eeldas Corbett ekslikult, et kohtumine leiab aset pealinnas Bakuus, kuid ÜRO kliimakonverentsi tõttu liigutati mäng mujale.

„Loomulikult arvasin, et mäng toimub Bakuus, aga pärast majutuse broneerimist selgus, et kohtumine toimub üldse väikeses mägilinnas Qäbäläs, mis asub Bakuust nelja-viie tunni sõidu kaugusel. Aga kuna olin juba reisiks häälestatud, siis mõtlesin, et mis seal ikka, küll saan hakkama,“ sedastas Corbett BBC-le.