Eesti jalgpallikoondis on vägev. Jäi Rahvuste liigas C-tasemele pidama ega kukkunudki mudaliigasse, nagu seni on olnud kombeks, sest Aserbaidžaanist oldi kodus üle 3:1 ja võõrsil mängiti 0:0 viiki. Tore ju, kuid vaid siis, kui Eesti seabki endale maksimaalseks sihiks mudaliiga vältimise ega soovigi enamat.

Too nullimäng aseritega oli õigupoolest piinlik. Esimesel poolajal meenutas Eesti tegevus vähemalt kaudselt jalgpalli, kuid sealt edasi enam mitte. Wikipedia määratluse järgi on jalgpall sportlik pallimäng, kus 11-liikmeliste võistkondade eesmärk on toimetada kerakujuline mänguvahend vastase väravasse. Ehk siis Eesti ei mänginud teisel poolajal jalgpalli, sest igasugune tahe aserite väravat rünnata puudus. Palli vallati vaid 17% mänguajast ning kui kera endale saadi, loovutati see millegipärast kibekähku vastasele.