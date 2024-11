Premier League’i jalgpallur sai omapärase rassismiskandaali tõttu pika mängukeelu

Intsident leidis aset juunikuus, mil Bentancurilt küsiti Uruguay telesaates, kas ta saaks saatejuhile Soni särgi muretseda. „Soni oma? See võiks vabalt olla ka tema nõbu särk, sest nad kõik näevad ühesugused välja,“ kõlas uruguaylase vastus.

Hiljem otsustas Bentancur sotsiaalmeedias avalikult vabandada, öeldes, et tegi lihtsalt ebaõnnestunud nalja.

Ning ka Son ise oli veendunud, et tiimikaaslane ei mõelnud midagi halba. „Ma armastan Rodrigot. Ma tõesti armastan teda. Ta teab seda ise ka ja palus minult kohe vabandust. Oleme kõik inimesed ja õpime oma vigadest. Lolo [Bentancur] ei ütleks eales tahtlikult midagi solvavat. Oleme vennad ja meie suhtluses pole midagi muutunud,“ lausus Son pärast intsidenti tehtud avalikus pöördumises.

Inglismaa jalgpalliliidu jättis Bentancuri vabandus aga külmaks. FA selgitas, et tegemist on raskendatud rikkumisega, kuna see sisaldas otsest või kaudset viidet rahvusele, rassile või etnilisele päritolule. Bentancurile määratud seitsmemänguline keeld kehtib üksnes Inglismaa kõrgliigas ja kohalikes karikasarjades.