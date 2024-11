DELFI BRATISLAVAS | Slovakkia koondise peatreener ei kavatse Eestile armu anda, kuna see ajaks ta marru

Slovakkia jalgpallikoondis minetas lootuse tõusta otse B-liigasse laupäeval, kui Stockholmis tunnistati Rootsi 2:1 paremust. Sestap pole neil sarnaselt Eestile, kes mängis Gabalas 0:0 viiki Aserbaidžaaniga ja kindlustas seeläbi C-divisjoni püsimajäämise, teisipäeval kell 21.45 Trnavas algavas kohtumises midagi kaalul. Koondise peatreeneri Francesco Calonza sõnul see teadmine nende lähenemist ei muuda.

„Kui me pole väljakul täielikult keskendunud, võivad nad meile probleeme tekitada. Sama juhtus Tallinnas, kus me võtsime kaks korda jala gaasipedaalilt maha. See olukord ajas mind väga marru, mistõttu peame endast andma homme kõik,“ rääkis Calonza esmaspäeval toimunud pressikonverentsil.