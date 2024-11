INTERVJUU | Euroliiga tegevjuht Motiejunas räägib rahast, Venemaa klubidest, võimalikust laienemisest ja kohtunikest

Eelmise aasta suvel Euroliigas tööle asunud Motiejunas on ametis veel mõnes mõttes õpipoiss, aga saab aru, et tema otsa vaatavad kõik klubid ja laiemalt ka fännid. „Ma ei saa ma öelda, et kuna alles õpin, siis pole võimalik otsuseid teha. Samal ajal tuleb nii õppida kui ka otsuseid teha. Ja see pole lihtne,“ tunnistas ta.

Pimedate Ööde filmifestivalil linastunud Kaunase Žalgirisest rääkiva dokumentaalfilmi „Pilet“ raames Tallinnasse tulnud Motiejunas leidis aega ka Delfiga maha istumiseks.

Pikas intervjuus rääkis mõjukas leedulane teiste teemade seas murest kohtunike videovaatamistega, mil moel mõjutavad NCAA-s mängijatele makstavad ulmesummad Euroopa korvpalli ja kuidas ta proovib tõestada, et töötab puhtalt Euroliiga, mitte Žalgirise heaks. Kuni 2023. aastani oli ta just Leedu suurklubi juht.

Paulius Motiejunas, olete Euroliiga tegevjuht väga keerulisel ajal. Maailm on justkui kaoses. Venemaa-Ukraina sõda, Iisrael-Palestiina ja nii edasi. Ja need mõjutavad otseselt ka Euroliigat. Kas niimoodi on ikkagi võimalik päevast-päeva seda tööd nautida?

Pean ütlema, et jah. Loomulikult pole see lihtne. Aga teisest küljest on korvpall maailma parim töö. Korvpalli juures töötada on alati lõbus.

Kas iga päev on pinge peal või on uni rahulik?

