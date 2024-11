DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: viimase liigamängu mängisin palavikuga, loodetavasti koondisemänguks saan valmis

Kullamäe koduklubi Bilbao tunnistas pühapäeval koduväljakul Badalona Joventuti kindlat 95:79 paremust. Tavapäraselt kahvatumalt tegutsenud eestlane teenis mänguaega 12 ja pool minutit, mille jooksul ta eksis kahel kaugviskel, jagas kaks korvisöötu ja tegi kaks pallikaotust. „Mul on väike viirus. Viimase mängu mängisin kerge palavikuga, aga siin ma olen. Midagi hullu pole ja loodetavasti saan neljapäevaks Eesti koondise mänguks valmis,“ selgitas 25-aastane mängujuht.

„Ei teagi, millest palavik tingitud on. Viimastel nädalatel oleme palju reisinud ja võistkonnas oli veel paar mängijat palavikuga hädas. Ma arvan, et koondisepaus tuli õigel ajal ja kõik said oma rutiinist välja. Saame olla teises keskkonnas, kus on teised mängijad ja teised treenerid. See tuleb meile Hispaanias kõigile kasuks. Paus tuli õigel ajal, saan olla teises rollis ja teises mängustiilis. Hea nädal ja tahaks hästi esineda,“ tõdes Kullamäe.

Kullamäe on teinud sel sügisel meeldejäävaid esitusi, näiteks liigamängus Madridi Realiga viskas ta 18 punkti ja Bilbao jäi peale 83:79. Samas on sisse lipsanud ka matše, kus roll on jäänud väiksemaks.

„Üles-alla, klassika,“ lausus Hispaania kõrgliigas keskmiselt 9 punkti visanud ja 3 korvisöötu jaganud Kullamäe, kelle vastavad näitajad FIBA Europe Cupis on 12 ja 4. „Mingid mängud on tulnud välja paremini, teised halvemini. Aga mänge ja reisimist on tõesti väga palju. Just eurosarja tõttu viimasel pooleteist kuul on olnud perioode, kus oleme nädala kaupa üle Euroopa hotellides koos ja reisime ringi. Lihtne pole, aga see käib ameti juurde. Üldjoontes olen rahul, sest mänge on palju ja isegi kui mõni läheb aia taha, siis tuleb hoida vaim kõva ja tuleb vaadata edasi. Põdemiseks aega pole, graafik on tihe.“

Vaata videost, kui erinev on Kullamäe roll sel hooajal klubis ja mida oodata eelolevast EM-valikmängust Poolaga.

