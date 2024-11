DELFI VIDEO | Korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula: Kotsari jalamure on oodatust tõsisem

„Eks see on mingil määral paratamatu, et hooaja käigus ja just enne koondiseakent on pisivigastusi ja -muresid. Nii ka see kord, mistõttu sai mehi kohale kutsutud varuga. Kotsaril on tõsisem mure, kui arvasime, aga mitte midagi liiga hullu. Homme (teisipäeval - E. K.) saame teha lõpliku otsuse,“ lausus Heiko Rannula, kelle sõnul olid väikesed murepilved ka Kristian Kullamäe ümber. „Kuld oli natuke haige, aga tundub, et nüüd on okei. Suures pildis muud suurt mure pole.“