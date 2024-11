Eesti ekskorvpalluri perre sündisid kolm kuud enne tähtaega kaksikud: see tähendas meile küsimusi, hirme ja muresid

Eichfussi sõnul on enneaegsete laste teemale tähelepanu juhtimise ajend isiklik. „Olen kahe imelise tütre isa. Ainult, et novembri lõpus sündima pidanud Emma ja Elli otsustasid tulla meie juurde ligi kolm kuud varem. Selline ootamatu asjade käik tõi meie pereni enneaegselt sündinud laste väljakutsed. Pidime vanematena uue olukorraga kohanema, mis tähendas nii küsimusi, hirme, muresid kui teadmatust. Kõigest hoolimata oleme püüdnud säilitada positiivset meelt. Sellised elumuutvad juhtumised panevad elu ümber mõtestama ning kui kuulame näiteks mõne teise pere lugu, siis teame, et meil on ikkagi suures plaanis vedanud,“ rääkis Eichfuss koduklubi Facebooki postituse vahendusel.

Peatreener tõi välja, et teekonnal on suureks abiks olnud Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakond ja neonatoloogia osakond, kus ravitakse nii enneaegselt sündinud lapsi kui teisi keerulisi juhtumeid.

Kliinikumi neonatoloogia osakonna õendusjuhi Saale Kooniku sõnul sünnib aastas enneaegsena ligi 700 last. „Haiglaravi tähendab nende väikeste patsientide jaoks nn küpsemist, et nad kasvaksid ja tasandaksid enneaegsest sünnist tulenevat ebaküpsust. Enneaegseks loetakse beebit, kes on sündinud enne 37. täisrasedusnädalat. Väga enneaegseks peetakse beebisid, kes sünnivad enne 32. nädalat ning erakordselt enneaegseks neid, kes sünnivad enne 28. rasedusnädalat. Kõige suuremad tervisemured on lastel, kes sünnivad enne 32. rasedusnädalat ning need lapsed vajavad jälgimist arstide ja õdede poolt lasteintensiivravi osakonnas ja neonatoloogia osakonnas,“ kirjeldas õendusjuht enneaegselt sündinud laste ja nende perede väljakutseid.