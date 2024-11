DELFI BRATISLAVAS | Alex Matthias Tamm: Eesti koondis on koht, kus tunnen end profijalgpallurina

„Ma pole kindel, milline saab olema Slovakkia lähenemine sellele mängule, kuid ma saan garanteerida, et meie ei saa endale lubada kohtumisi, kuhu läheme vastu ükskõikse suhtumisega. Eriti Slovakkia vastu, kuna tunnen, et meil on nii individuaalselt kui tiimina neilt palju õppida. Pole oluline, kas meie koht on grupis kindel või mitte. Oleme siin, et mängida,“ sõnas Tamm mängueelsel pressikonverentsil.