Hävitava kaotuse järel Ronaldoga ühispildil poseerinud Poola jalgpallurid sattusid kodumaal kriitika alla

Sotsiaalmeedias levib video, kus Poola asekapten Zieliński ja tema meeskonnakaaslane Zalewski ootavad lõpuvile järel Ronaldot, et temaga ühispilti teha. See video ajas Poola fännid marru.

Teiste seas võttis väga kriitiliselt sõna ka Poola ekskoondislane Jacek Bąk, kes pidas aastatel 1993-2008 rahvuskoondises 96 mängu.

„Varem oli teisiti. Kui kaotame 1:5, siis miks me peaks Ronaldolt ühispilti küsima? See on tüüp, kes meid hetk tagasi tappis? Kas meil pole tõesti enam üldse autunnet?“ küsis Bąk, vahendab Iltalehti.

Saudi Araabia meistriliigas mängiv Ronaldo kostitas Poolat Rahvuste liiga mängus kahe väravaga.

„Sotsiaalmeedia on tänapäeval kõige tähtsam ning esimene asi, mille postitate, on pilt Ronaldoga. See ei tohiks nii olla. See on lihtsalt kurb,“ jätkas Bąk.

Interi klubi esindav Zieliński pole Ronaldoga tehtud fotot veel avaldanud, kuid ta ei kavatse poolehoidjate ees vabandada.

„Mind ei huvita, mis sotsiaalmeedias toimub. Ronaldo on üks kõigi aegade suurimaid jalgpallureid. Tahtsin pilti teha ja tegin. Miks see on sobimatu?“ ei saa Zieliński aru.

