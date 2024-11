Eesti orienteerumisliit valis uue presidendi

Leho Haldna: „Mul oli õnn olla rahvusvahelise orienteerumise juhtimise juures üle kahekümne aasta, kuid ma tunnen, et mul on veel tahtmist ja aega panustada orienteerumise arengusse. Olen kõrvalt jälginud Eesti orienteerumisliidu tegemisi ja minu esimene ülesanne on ennast asjade seisuga detailsemalt kurssi viia. Tean, et klubid teevad jätkuvalt suurepärast tööd orienteerumispäevakute üleriigilise süsteemi toimivana hoidmisel, samuti olen hästi kursis meie parimate sportlaste saavutustega rahvusvahelisel areenil.“