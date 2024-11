Mick Schumacher vihjas, et kaotab oma töökoha Bottasele

Vormelilegendi Michael Schumacheri poeg Mick avaldas pühapäeval Instagramis krüptilise postituse, kust võib ridade vahelt välja lugeda, et ilmselt ta Mercedeses enam ei jätka.

„Elu ei lähe alati plaanipäraselt. Tagasilöökidega võib olla raske toime tulla. Iga väljakutse on aga koht, kust õppida, kasvada ja veel tugevamana tagasi tulla. See on ainult peatükk, mitte kogu lugu. Teekond jätkub ja olen otsustanud sellest kõrgemale tõusta,“ kirjutas 2021-2022. aastal F1-sarjas Haasi meeskonnas võistelnud Schumacher.